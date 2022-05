I sidste uge begyndte Vej og Park at plante ny skov langs Byparkvej. Skoven kommer til at ligge på området, hvor der tidligere var græs mellem den gamle skov og selve vejen. Arealet var reserveret til en udvidelse af Byparkvej som et østligt alternativ til Ringvejen. Den plan er droppet, så nu kan arealet i stedet bruges til at plante ny skov.