Ny daginstitution i høj kvalitet

I området lyd for Glostrup Fritidscenter, hvor der tidligere lå nyttehaver, er der lige nu ved at blive bygget en ny daginstitution. Institutionen har ikke fået et navn endnu, men det er planen, at den skal erstatte Rosenåens afdelinger Violen og Syrenen, der er Glostrups ældste daginstitution. Syrenens nuværende bygning er godt udtjent, og da den er i to plan, er den ikke særlig egnet som daginstitution. Det er planen, at der skal bygges boliger i området.