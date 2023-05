Møde om støj i Solvangsparken

Del via email

I tidligere år har Solvangsparken om sommeren lejlighedsvis været plaget af festende unge og voksne, der har medført ulempe og gene for de omkringboende. I forbindelse hermed har der været et velfungerende netværk imellem parkens naboer, lokalpolitiet og Glostrup Kommunes medarbejdere på området. Dette netværk vbliver også startet i år.

– Solvangsparken skal være et frirum, men det skal ske i hensyntagen til og respekt for parkens øvrige brugere og naboer. På vegne af det kriminalpræventive samarbejde inviteres Solvangsparkens naboer og øvrige interessenter derfor til et uformelt møde om mulige udfordringer og løsninger herpå – mødet afholdes onsdag den 31. maj, klokken 17 ved cricketklubben, siger Lars Jonasson, kriminalpræventiv medarbejder i Glostrup Kommune.