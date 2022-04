Kraniebrud efter overfald

Natten til onsdag rykkede en større politistyrke med fuld udrykning til Vestergårdsvej i Glostrup. Klokken 23.48 tikkede anmeldelsen om et voldsomt overfald ind. Københavns Vestregns Politi oplyser, at offeret var en 20-årig mand, der havde fået flere slag i hovedet med en stump genstand. Det kan for eksempel være en golfkølle eller et baseballbat.