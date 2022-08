Indfrier løfte til afdød ven: Sætter fokus på stort problem blandt mænd

Fra mandag den 8. august til fredag den 16. september afholder prostatakræftforeningen PROPA udstilling på Glostrup Bibliotek med fokus på prostatakræft. Udstillingen består af 11 ”cartoons”, der på humoristisk vis sætter fokus på problemstillinger og senfølger med prostatakræft. For eksempel viser en af tegningerne to mænd, der taler sammen. Den ene er ved at tage nogle falske bryster på, og den anden spørger ’Hvorfor gør du det?’ hvortil manden med brysterne svarer ’fordi mine chancer for at overleve er større, hvis jeg er en kvinde’.