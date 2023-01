Gode cykeltraditioner gav gevinst

Hver efterår kører Dansk Cyklistforbund konkurrencen Alle Børn Cykler, hvor formålet er at få børn i skolealderen til at cykle så meget som muligt til skole og andre fritidsaktiviteter. En lærer fra klassen holder regnskab med, hvor mange der cykler til og fra skole hver dag, samt hvor mange, der husker styrthjelmen. Igen i år var den klasse, der nu er 6. D på Nordvangskolen, der var bedst til at cykle i skole og huske hjelmen. Klassen er den klasse, der oprindeligt startede i skole i Ejby, hvor de fleste af eleverne bor. De har derfor en tradition med at mødes i den sydlige del af Ejby og følges til skole – selvfølgelig på cykel.