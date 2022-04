Fodboldstævne for fritidsklubber

Tirsdag den 29. marts afholdte Klub Granskoven et stort indendørs fodboldstævne, for alle fritidsklubberne i Glostrup. Klubberne er for børn fra 4. til 6. klasse. De havde delt sig op på i alt 16 hold og mødte op til stævne i Hvissingehallen, hvor der var rigtig ungdomsstemning med høj musik. Blandt dem, der ikke spillede fodbold var der masser af opbakning på sidelinjen og et danseshow til pausen.