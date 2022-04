Torsdag før påske behandlede Folketinget regeringens forslag om en ny elevfordeling på landets gymnasier. Forslaget, som regeringen desværre har flertal for, vil få stor betydning for kommende gymnasieelever fra Glostrup og Vestegnen. Med forslaget mister eleverne deres frie skolevalg og mulighed for at vælge det gymnasium, de ønsker at gå på. Det er Venstre selvfølgelig imod.