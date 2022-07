Del via email

DM i dart blev afholdt i Aalborg i slutningen af juni, og her kom deltagerne fra Glostrup Dartklub hjem med de fineste medaljer. Ivan Madsen blev for første gang nogensinde Danmarksmester for herrerne. I paradart blev Lars Sørensen også Danmarksmester. Det var det første Danmarksmesterskab siden 2019 på grund af corona.