VB fik point

Del via email

Det har været hårde fem uger for VB 1968, med det ene nederlag efter det andet i Danmarksserien. Men lørdag var der endelig gevinst på pointkontoen, da Værebro-klubben spillede 1-1 ude mod BK Skjold. Det kunne have blevet til tre point, efter at Yusuf Onurlu havde bragt VB foran efter 53 minutter, men Skjolds Cuba Bak Sørensen udlignede med fire minutter igen. VB 1968 ligger sidst efter 8 kampe.