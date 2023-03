Unge boksere fik medaljer

I weekenden 17.-19- marts sendte Gladsaxe Bokseklub fem boksere til De Sjællandske Begyndermesterskaber i Taastrup. Og klubbens formand, Jakob Egeberg Mortensen, fortalte inden stævnet, at man mente at der var gode medaljechancer til mesterskabet – og det kom til at holde stik.

Gladsaxe Bokseklubs U15-bokser, Younes Boufarza, vandt sin semifinale i let myggevægt over Torshavns Noa Jacobsen, med dommerstemmerne 5-0. Myggevægtsbokseren tabte dog finalen til BK Tårnets Milo Thorslund. U15-bokser Yasin Khdeir vandt til gengæld finalen i fjervægt over Noah Henriksen fra Helsinge, efter at have stoppet sin modstander i 2. omgang.

– Nu sker der virkeligt noget i denne her klub. På et halvt år har vi fået det bygget op til at vi har en sjællandsmester. Jeg ser det som kulminationen på en super sæson, hvor vi samtidig har fået fordoblet vores medlemstal, fortæller formand i Gladsaxe Bokseklub, Jakob Egeberg Mortensen.