U19-træner bliver midlertidig cheftræner

Onsdag den 26. april fyrede AB cheftræner Patrick Birch Braune. To dage senere meddelte klubben så, at man har udpeget Simon Ervolder Andresen som førsteholdets midlertidige cheftræner.

– Vi skal ud og levere nogle gode præstationer i de resterende kampe. Vi er i en svær situation, men vi skal rykke os tættere sammen og finde tilbage til vores styrke som hold. Holdet har måske ikke haft de bedste resultater hidtil, men vi har stadigvæk et fælles mål at arbejde hen imod, fortæller Simon Ervolder Andresen til AB Gladsaxes hjemmeside.

Simon Ervolder Andresen kommer fra et job som U19-træner i AB, hvor han også tidligere har været ungdomstræner. Han har desuden været U19-træner i Stenløse BK. AB’s U19-hold ligger lige nu nummer 13 i U19 Drenge Divisionen.

Den nye træner forventes at skulle stå i spidsen for holdet i resten af forårssæsonen.

Klubben fortæller desuden at man allerede har startet arbejdet med at rekruttere en permanent cheftræner, og at man håber at kunne præsentere en kandidat i den nærmest fremtid.