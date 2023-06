Festlig sankthans aften ved søen

Del via email

Omkring 1500 mennesker var mødt frem til Gladsaxes traditionsrige Sankthansaften ved Bagsværd Sø.

Forud havde der været stor usikkerhed om, hvorvidt arrangementet kunne afvikles med rigtigt bål. Men myndighederne viste nådighed, og derfor blev det alligevel en rigtig Sankthansaften med masser af bål, sang og underholdning.

Kulturudvalgsformand Pia Skov bød velkommen, borgmester Trine Græse holdt båltalen,

Underholdningen stod Trio Ragtops, Fistful of Dollars og Bobo Moreno for sammen med sangeleverne Selma, Astrid, Adda og Lucas fra Gladsaxe Musik- og Billedskole som spillede for og sang Midsommervisen sammen med publikum.

Selma, Astrid, Adda og Lucas fra Gladsaxe Musik- og Billedskole sang for på Midsommervisen Foto: kajbonne

Underholdningen stod Trio Ragtops, Fistful of Dollars og Bobo Moreno for Foto: kajbonne

Michael Espersen, formand for Bagsværd Roklub, som står bag arrangementet, glædede sig over et godt arrangement, hvor der var stor fokus på brandsikkerheden.