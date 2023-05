Glimrende byfest: Sammenhold i Bagsværd

– Skal vi op og have en god plads? Nå nej, det er nok for sent nu, sagde en familiefar mens døtrene var fordybede i glimmer og pynt ved Bibliografens kreaborde.

Og det var som sædvanligt fuldt hus ved aktiviteterne uden for biblioteket.

Foran Oliolio stod indehaver Tine Kirk og delte smagsprøver ud.

– Det går forrygende. Vi har travlt – Der er godt gang i den, fortalte hun, imens der blev rakt små glas med likør over det lille bord.

Mange deltog i konkurrencen som blandt andet involverede en romaskine hos FysioDanmark, som var på År 2000 Pladsen. Medarbejderne fortæller, at det i de fleste tilfælde var børnene som udfordrede forældrene. Foto: Kaj Bonne

Gang i hyggen på År 2000 Pladsen Foto: kajbonne

Mad og drikke på rød-hvid ternede duge på hovedgaden Foto: kajbonne

– Det er hyggeligt. Man lærer sin by at kende sammen med andre. Der er et rigtig godt sammenhold mellem butikkerne. i aftes var vi alle i gang med at lave afspærring, flytte borde og gøre klar til flagallé, siger hun videre og tilføjer, at sammenholdet giver hende en wow-følelse.

Mange typer køretøjer blev luftet. Foto: kajbonne

Fællesskab og livsvilkår

Der var gang i både tilbudsjagten, roning, skud på mål og og andre kulturelle oplevelser. Hos IF Bytoften blev der rakt grillede pølser og bøfsandwich over bordet foran CC Sport.

– Vi er her for at bidrage til lokalfællesskabet og indtjeningen går til sociale tiltag, fortæller træner i klubben, Jannik Kristensen.

Det er forældreforeningen, som styrer indtjeningen i klubben og de går dels til sociale formål, som kommer et helt hold eller hele klubben til gavn, men der er også mulighed for at støtte de familier økonomisk, som ikke har mulighed for at sende den fodboldspillende pode med på lejr.

– Det betyder noget, at vi kan få alle med. Det er de gamle dyder som foreningslivet kan, siger Maja Dreyer, som er næstformand i forældreforeningen.

– Ja, for fodboldtalent ser ikke på livsvilkår, tilføjer Jannik Kristensen.

Også indendørs i Bagsværd Centeret deltog butikkerne med gode tilbud og hygge. Foto: kajbonne

Hoppeborgen, skud på mål og siddepladser med mulighed for både vådt og tørt trak mange til det gamle Irmatorv hvor Bagsværd Boldklub havde gang i løjerne. Foto: kajbonne

Fra Bagsværd Torv og hen ad hovedgaden var der festligt og som aftenen skred frem kom flere til.

