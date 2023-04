Regn, vind, skader og nederlag

Del via email

Det endte med et nederlag på 2-0, da Brønshøj gæstede kunstbanen i Holbæk i fredags, hvor vejret signalerede alt andet end sommertid. To langskudsmål sænkede hvepsene, som forsøger at genfinde efterårets målform.

Det var også en kamp, hvor Brønshøj måtte skifte hele tre spillere ud med skader. Oliver Carrara lige inden kampstart, Oskar Tranberg i pausen og Marcus Porsgrunn kort inde i 2. halvleg.

Himlen åbner sig

Den første halvdel af 1. halvleg var en lige affære, hvor hverken Brønshøj eller Holbæk ville blotte sig. Det blev derfor til meget få chancer – én til hvert hold. Men begge gange blev der skudt forbi mål.

I den anden halvdel af 1. halvleg begyndte chancerne at komme samtidig med, at regnen og vinden kom. Brønshøj havde tre store muligheder, men hverken Andreas Horsebøg, Mathias Veltz eller Rasmus Suhr kunne få bolden i mål. I den anden ende var Tarik Mourhrib Holbæks farligste spiller. Men han måtte bl.a. se Lucas Chang-Andersen hive en stor redning ud af ærmet.

Flotte mål

Efter ca. syv minutters spil af 2. halvleg modtog Mourhrib bolden på kanten af feltet, og med et velplaceret skud via stolpen bragte han hjemmeholdet foran 1-0.

Godt og vel et kvarter senere blev det 2-0 til Holbæk. Anders Nielsen tog chancen langt ude fra, og med hvad, der kun kan beskrives som et drømmehug og fantastisk spark, sendte han bolden i mål uden chance for Chang.

Efter 2-0 scoringen lagde Hvepsene et pres på Holbæk og fik presset dem lagt tilbage. Men på trods af en del indlæg, så lykkedes det dem ikke at få scoret. Det endte derfor med forårets første nederlag.

Børnedag venter

Et ærgerligt nederlag i en kamp, hvor Brønshøj ikke havde skarpheden, men så sandelig heller ikke heldet. De ramte træværket for tredje kamp i træk og måtte som bekendt skifte hele tre spillere pga. skader.

Forhåbentligt vender heldet på lørdag den 8. april kl. 14, når Brønshøj tager imod Frederikssund. I forbindelse med kampen afholder Hvepsene børnedag med gratis popcorn, påskeæggejagt og en lille fodboldbane at boltre sig på. Så tag de små hvepse med ud til en hyggelig dag. Der er gratis adgang for børn i alderen 0-15 år.