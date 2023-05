Ny trænerrokade: AB henter ung svensk træner

AB fyrede i april cheftræner Patrick Birch Braune. Ifølge klubbens CEO, Erik Stover, på grund af forskelle i tilgang og langsigtet filosofi med klubbens nye ejere – selvom Stover fortalte at Braune passede ”perfekt” til klubben, da den daværende cheftræners kontrakt blev forlænget i december. U19-træner Simon Ervolder Andresen blev i stedet ansat som midlertidig træner indtil sæsonen er slut.

Nu har klubben hentet en ung svensk cheftræner, 35-årige David Roufpanah.

Turbulent år i svensk damefodbold

Roufpanah har tidligere været ansat på forskellige niveauer i svensk herrefodbold, heriblandt som træner i FC Rosengård, i den tredjebedste svenske række, samt som assistenttræner for Superettan-holdene IFK Värnamo, Dalkurd FF, og Ängelholms FF, hvor han alle steder var tilknyttet i under et år.

Svenskeren har senest været cheftræner for kvindeholdet IFK Kalmar, der lige nu ligger sidst i Damallsvenskan. Roufpanah forlod IFK Kalmar i november, med et år tilbage af sin kontrakt, efter hvad Fotbollskanalen (en website der ejes af svenske TV4 Media) kaldte et turbulent år, hvor træneren blandt andet ifølge mediet havde et forhold til en af sine spillerne.

David Roufpanah ville dengang ikke kommentere på spørgsmål om sit privatliv, men antydede til Fotbollskanalen, at han forlod klubben for at afsøge andre muligheder i fodboldverden. Han ville ikke svare på om han havde et nyt job klar, men det har han så fået nu i AB.

Skiller sig ud fra mængden

– Jeg glæder mig over at få denne mulighed for at arbejde med AB og holdets spillere, og hjælpe klubben med at nå nye højder. AB har et stort potentiale, og jeg ser frem til at påbegynde denne rejse sammen med alle i klubben. Bestyrelsens strategiske visioner og ambitioner tiltalte mig, hvilket gør det til et naturligt match, udtaler David Roufpanah til AB Gladsaxes hjemmeside.

AB’s CEO, Erik Stover, fortæller at den nye træner skilte sig ud fra mængden af andre kandidater.

– I vores samtaler blev det klart, at David og AB deler fælles mål og værdier i forhold til genopbygningen af vores klub. Med vores historie, har vi høje forventninger, som vi skal leve op til, og vi er overbeviste om, at David vil spille en integreret rolle i vores vision for klubben, tilføjer Erik Stover.