Mørkhøj-hold på podiet

Del via email

TecKart Racing deltager igen i år i Danish Endurance Championship, som køres over seks løbsweekender. Igen i 2023 bliver det med deltagelse i den næststørste klasse, DEC4.

– Heat 1, som blev kørt lørdag, endte med en 3. plads i division DEC4. Heat 2 blev kørt søndag middag, hvor der var en masse spændende og god/fair kørsel mellem deltagerne – det betød igen en masse skift i stillingen, men ved tidspunktet for pitskift/førerskift, havde Martin Gøtsche kørt sig frem til 1. pladsen i divisionen, og den holdt vi under pitskiftet, hvorefter Nanna Gøtsche kørte sejren hjem med en masse stabile og hurtige tider. Så en løbsweekend med en 1. plads og en 3. plads må siges at være godkendt, fortæller Steen Gøtsche fra TecKart Racing.

Samlet sluttede Nanna og Martin Gøtsche på en 6. og 5. plads i de to løb, henholdsvis 2 og 1 omgang efter den samlede vinder i begge løb, Ronnie Bremer, der kører i den hurtigste DEC5-division.