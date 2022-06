Del via email

Gladsaxe Byråd vedtog 22. juni at der gives lige under 30 millioner i rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udbygning af fjernvarmenettet i Mørkhøj Bygade, Hjortestien og Bykrogen, og 4,6 millioner til etablering af stikledning og indkøb af kundeanlæg til fjernvarmefoirsyning af Sydmarken 5 og 25A. Udgiften lånefinansieres af KommuneKredit.