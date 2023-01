Mangler støtte: Falder fra ungdomsuddannelser

25-årige unge med et såkaldt zigzaggende uddannelsesforløb – det vil sige unge, som for eksempel har erfaring med frafald i højere grad end øvrige unge – har haft både personlige, sociale og faglige udfordringer på deres første ungdomsuddannelse. Det viser en analyse af 25-årige unges syn på barrierer og potentielle tiltag i uddannelsessystemet, lavet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd for Børne- og Undervisningsministeriet og Finansministeriet.