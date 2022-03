Mange kender til partnervold

Over halvdelen har et personligt kendskab til partnervold, og de fleste ønsker at hjælpe den voldsudsatte – men det kan være svært og fyldt med dilemmaer at træde til og hjælpe personer i et voldeligt forhold. Det kan man læse i en rapport fra marts, hvor Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har undersøgt danskernes kendskab til partnervold.