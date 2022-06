Lokalplan for nyt dagtilbud i grøn oase skal i høring

Et enigt Gladsaxe Byråd vedtog 22. juni at sende den såkaldte lokalplan 273 for et dagtilbud ved Gladsaxe Idrætscenter i offentlig høring i juli og august. Byrådet vedtog også at der holdes et borgermøde om projektet 18. august, at der ikke laves en miljørapport, men at man skal plante dobbelt så mange træer, som man fælder for at bygge dagtilbuddet.