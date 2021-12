– Lejere er langt oftere end ejere tynget af negativ formue. Mere end én ud af tre lejere i en almen eller privat lejebolig har større gæld end aktiver og derfor negativ formue. For boligejere er risikoen for at have negativ for-mue tre gange mindre, konkluderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en ny analyse.