Glad sommer: Trylleri, filmcamp, krea og meget mere

Gladsaxe Kommune har planlagt masser af sjove sommerferieaktiviteter for børn og unge fra 0. klasse til 18 år i uge 26-32. Som sædvanlig bliver aktiviteterne afholdt af lokale foreninger og kommunale institutioner, der har både gengangere og nye ting på programmet, fortæller de.

Blandt årets aktiviteter er trylleuge med Jungle Jim, cheerleading, filmcamp i Bibliografen og meget, meget mere. Udover betalingsaktiviteterne er der igen i år også gratis arrangementer som streetfodbold, boksning, kreative aktiviteter og trylleshow med Jungle Jim

Tilmelding fra 9. maj

Alle årets aktiviteter kan ses på gladsaxe.dk/gladsommer fra fredag 28. april frem til tilmeldingsdagen 9. maj klokken 14, så der er god tid til at finde lige det, man ønsker at deltage i.

Tirsdag 9. maj klokken 18 åbner tilmeldingen, men Gladsaxe Kommune opfordrer alle interesserede til at klikke sig ind i køen til at booke plads på sommerferieaktiviteter via gladsaxe.dk mellem klokken 16 og 18.

Igen i år kan man på den første dag kun tilmelde sit barn til én aktivitet og ikke på venteliste. Det skal sikre, at så mange børn som muligt får chancen for at deltage i en aktivitet. En uge senere, tirsdag 16. maj klokken 9, bliver der åbnet op for at tilmelde sit barn til flere aktiviteter og komme på venteliste. Der er betaling for tilmelding.

MitID

Som forælder skal man benytte MitID for at tilmelde sit barn til aktiviteter. Hvis man fra 16. maj vil tilmelde sit barn flere aktiviteter eller skrive på venteliste, skal man bruge samme MitID, som nu er tilknyttet barnet. Gladsaxe har slettet profilerne for de børn, der var tilmeldt i 2022, så børnene ikke er tilknyttet et bestemt MitID på forhånd.

På gladsaxe.dk/gladsommer kan man finde vejledning til tilmelding. Derudover kan man ringe til Børne- og Kulturforvaltningen på telefon 39 57 53 14. På tilmeldingsdagen 9. maj er der åbent på telefonerne og på Gladsaxe Kommunes Facebookside, hvor medarbejdere sidder klar til at hjælpe frem til klokken 20, fortæller kommunen.

