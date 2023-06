Flyvende udskiftning på Richter

Den 1. april tiltrådte Lars Månsson Sloth som ny leder på spillestedet Richter. Han sagde blandt andet dengang at han glædede sig helt vildt til at komme i gang med arbejdet på Richter. Men altså ikke mere end at han nu, et par måneder senere, stopper fordi han er blevet ansat som direktør for Ringsted Kongrescenter, som han kalder et ”drømmejob”.

Richter har i stedet ansat Kristine Lewinsky Hald Foghmar, der er uddannet cand.soc i Management of Creative Business Processes, og kommer med erfaring fra blandt andet Roskilde Festival, hvor hun har arbejdet med strategiudvikling og projektportefølje og som chef for kunstproduktionen, skriver Richter i en pressemeddelelse.

– For mig er det lokale spillested af største betydning, og jeg har altid været tiltrukket af musikken og de fællesskaber, der kommer ud af den. Jeg brænder for at skabe struktur og samling, så kunsten får de bedst mulige rammer at udfolde sig i. Derfor glæder jeg mig til at stå i spidsen for Richter, hvor mulighederne er mange og ambitionsniveauet højt, udtaler Kristine Lewinsky Hald Foghmar, der starter jobbet som spillestedsleder 1. juli.