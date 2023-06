Fest og forretning

Solen skinnede, og der var masser af Søborggensere, der tog turen op og ned ad en festklædt Søborg Hovedgade fredag, da den årlige Søborg Natten løb af stablen.

Turen op og ned af hovedgaden blev foretaget på gåben, i barnevogn og på cyklen. Foto: Kaj Bonne.

Her var alt fra fadøl, livemusik og tilbudsvarer for forældrene, til fiskedam, slush ice, pandekager, trampolin og Tom McEwan i det sjove hjørne for børnene.

Børnene var godt underholdt. Foto: Kaj Bonne.

Skaber gade og liv sammen

De forretningsdrivende som Gladsaxe Bladet talte med på turen op og ned ad Søborg Hovedgade havde alle et – måske lidt fortravlet – smil på læben, og en mening med galskaben.

– Vi vil gerne være med til at skabe denne her byfest, hvor vi får lejlighed til at møde vores fantastiske kunder og Søborggensere på en anden måde, fortalte Per Mikkelsen fra Meny.

Per Mikkelsen mener at Søborg Natten giver butikkerne mulighed for at møde kunderne på en anden måde. Her er han ved åbningen af dagen, sammen med borgmester Trinme Græse. Foto: Kaj Bonne.

– Søborg Natten betyder en identifikation med borgerne og den gade og det liv, vi sammen er med til at skabe. Så dagen betyder meget for os handelsdrivende, for her er vi med til at give noget tilbage og vise at vi er til stede, tilføjede Rasmus Søndergaard fra Granny’s House.

Og Stine Køhler fra Erle Perle Børn mente at dagen var ”allervigtigst”.

Forretningerne var godt fyldt mest Søborggensere i feststemning. Foto: Kaj Bonne.

– Folk mødes, glade mennesker, fest i gaden. Jeg synes at det er så fedt, når der er så mange som i dag – og det er derfor vi gør det, fortalte hun, inden hun hastede ind i butikken igen.

Gladsaxe Garden gav genlyd i gaden med trommer og fløjter. Foto: Kaj Bonne.

Stort og fantastisk

En af de deltagere som Gladsaxe Bladet talte med, var Lars på 70 år. Han var der med børnebørnene, i hvad der var hans første Søborg Natten.

– Der er et fantastisk arrangement. Jeg var ikke klar over hvor stort det var. Der er så mange ting, mange mennesker, og det er fint sat op, tilføjede Lars, der bor i Gentofte.

Der var musik flere steder. Foto: Kaj Bonne.

Også flere af de helt lokale byrådspolitikere var til stede. Danmarksdemokraternes Susanne Damsgaard mente at Søborg Natten samler alle i Søborg, og Henrik Sørensen sagde at det er godt at de handlende skaber noget byliv og aktivitet.

– For det har vi brug for, tilføjede den konservative byrådspolitikker.

Der var også lokalpolitik i bybilledet. Her får De konservatives Henrik Sørensen en snak med en borger. Foto: Kaj Bonne.

Foto: Kaj Bonne.

Foto: Kaj Bonne.

Foto: Kaj Bonne.

Foto: Kaj Bonne.

Foto: Kaj Bonne.

Foto: Kaj Bonne.

Foto: Kaj Bonne.

Foto: Kaj Bonne.