Fanklub ser frem til nye investeringer

”Sporene fra udenlandske ejere i danske fodboldklubber er grimme, men vi er positivt indstillede over for det nye ejerskab. De har sagt mange fornuftige ting indtil nu, og de skal have lov til at modbevise sig selv før vi ændrer holdning. Vores støtte til klubben og spillerne fortsætter derfor på samme høje, lidenskabelige niveau som hidtil”, skriver Bestyrelsen i AB Gladsaxes officielle fanklub, AB Forever, på sin hjemmeside.