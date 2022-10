En ny analyse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, viser at der er langt mellem pædagogerne, i landets SFO’er og fritidstilbud. I gennemsnit er der 18,1 børn per pædagog klokken 14.45 om eftermiddagen, på tværs af fritidstilbuddene i kommunerne – og hele 21,6 børn per pædagog for 4.-6. klasse.