Det farligste sted i trafikken: Her dør flest cyklister

Ulykker: Når du tager cyklen på arbejde, til fritidsaktiviteter eller hjem fra byen, er det essentielt at orientere sig i vejkrydsene. Krydsene er nemlig det sted i trafikken, hvor flest cyklister enten bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade.

Det viser nye tal fra Vejdirektoratet, der opgør de ulykker, politiet rykker ud til.

I Københavns Vestegns Politikreds registrerede politiet i perioden fra 2018 til 2022 i alt 215 dræbte eller alvorligt tilskadekomne cyklister. Af dem kom 168 til skade i “krydssituationer”, hvilket svarer til 78,1 procent.

På landsplan er der registreret 2.890 dræbte og alvorligt tilskadekomne cyklister, hvoraf 1.943 kørte galt i vejkreds, hvilket svarer til 67 procent.

Det er Rådet for Sikker Trafik, som i en pressemeddelelse for nyligt præsenterede tallene for cykelulykker. I den forbindelse peger de på, at lidt mere end hver tredje cyklist – præcis 37 procent – fortæller, at de indenfor det seneste år er blevet overrasket af en anden cyklist, fodgænger, bilist eller anden trafikant i et kryds. Det betød, at der opstod en farlig situation.

Det viser en undersøgelse foretaget af Epinion for Rådet for Sikker Trafik i 2023.

– Når mange oplever farlige situationer i kryds, hænger det sammen med, at trafikanterne netop her deler vejbanen, og risikoen for misforståelser trafikanterne imellem er stor. Derfor er det afgørende, at man både som bilist, fodgænger og cyklist sørger for at orientere sig et øjeblik mere, når man bevæger sig ud i krydset, for det gør risikoen mindre, udtaler Mathias Hjorth Frederiksen, der er projektleder i Rådet for Sikker Trafik, i pressemeddelelsen.

Farligst om sommeren

For at komme en del af problemet til livs har Rådet for Sikker Trafik i juni kørt en ny kampagnefilm for at sætte fokus på de farlige vejrkryds. Det sker blandt andet, fordi juni og august er de måneder, hvor flest cyklist bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade, viser tallene.

Faktisk bliver næsten dobbelt så mange cyklister bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i juni og august sammenlignet med januar og februar, fortæller Rådet for Sikker Trafik.

– Vejret i sommermånederne lokker flere på cyklen, og så går det desværre oftere galt, selvom der er lyst, og trafikanterne bedre kan se hinanden. Derfor sætter vi fokus på krydsulykker inden sommerferien, så færre forhåbentligt kommer til skade, siger Mathias Hjort Frederiksen.