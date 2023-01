Torsdag blev to medlemmer af en bandegruppering dømt for at være i besiddelse af to skarpladte pistoler, da de blev anholdt i Bagsværd en aften i februar 2022. Dommen faldt i Retten i Glostrup, fortæller anklager hos Københavns Vestegns Politi, Robert Rafn, til Gladsaxe Bladet.