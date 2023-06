Bagvendt eller fornuftigt?: Undersøger skolevalg i Bagsværd

I 2019 besluttede et flertal i Gladsaxe Byråd at man ønskede at arbejde hen imod, at Bagsværd har tre skoler med hver tre spor, og at Skovbrynet Skole bliver lukket og erstattet af en ny skole. Året efter købte Gladsaxe Kommune Ringbo-grunden for over 100 millioner kroner.

Og i december godkendte Gladsaxe Byråd en helhedsplan, der vil skabe nyt kvarter på grunden med ny tresporet skole, dagtilbud, boliger og atletikfacilitet. Formålet med at placere en ny skole i området, er at tiltrække et elevgrundlag fra alle dele af bydelen Bagsværd.

Nu har Gladsaxe Kommune så besluttet at gennemføre en undersøgelse af forældres skolevalg i Bagsværd, som skal afdække, hvad der har betydning for valg af skole blandt nuværende og kommende forældre til skolebørn i Bagsværd, og derigennem få viden om, hvad der kan få forældre til at vælge den nye skole til.

Spørgeskemaundersøgelsen bliver sendt til alle forældre til børn i alderen 0-16 år i Skovbrynet, Bagsværd og Stengård Skolers skoledistrikter i september.

Virker bagvendt

Men hvorfor lavede man ikke en spørgeskemaundersøgelse inden man købte grunden ved Ringbo, og besluttede at lukke Skovbrynet Skole og åbne en skole på Ringbo-grunden – halvanden kilometer væk?

Karen Bardram Kehr fra forældreforeningen mener at det virker bagvendt at lave undersøgelsen nu.

– Borgerinddragelse er godt, men jeg er meget ærgerlig over, at undersøgelsen først kommer nu. Det havde været på sin plads at lave den langt tidligere i processen, så beslutningen om at flytte Skovbrynet Skole var truffet på et demokratisk og oplyst grundlag, fortæller Karen Bardram Kehr.

– Jeg er fortsat bekymret for, at kommunen jager den gruppe af forældre i Bagsværd som vælger privatskolerne i dag og vil fortsætte med det i fremtiden uafhængigt af Skovbrynet Skoles placering, faciliteter og læringsmiljø. Kommunen må ikke glemme at passe på de elever som lige nu er i folkeskolen. Jeg vil opfordre til, at kommunen holder fokus på de elever og forældre som vælger skolen til, tilføjer hun.

Forældreforeningen Brug Skovbrynet Skole har tidligere fortalt Gladsaxe Bladet at man mener at Skovbrynet Skoles placering er god, og at man ikke mener at en erstatningsskole på den anden side af motorvejen er løsningen på skolens problemer med at tiltrække elever.

Ingen anden udvej

– Skovbrynet Skole er en rigtig god skole. Men desværre har forældrene til børn i skoledistriktet gennem de sidste mange år i stigende grad valgt skolen fra. Der er gennem årene gjort mange og omfattende forsøg på at ændre på denne situation, uden at det er lykkedes. Derfor har et flertal i byrådet ikke set nogen anden udvej end at lukke skolen, når den nye skole står klar i Ringbobydelen, hvilket vi forventer den gør i 2031, fortæller formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Serdal Benli (F).

Han siger at man allerede ved en del om, hvorfor forældrene fravælger Skovbrynet Skole.

– Spørgeskemaundersøgelsen skal kortlægge, hvad der skal til, for at sikre, at den nye skole i Ringbobydelen bliver forældrenes førstevalg. Derfor ser jeg også frem til at drøfte resultaterne af undersøgelsen med resten af mine kolleger i Børne- og Undervisningsudvalget engang til næste år, når resultaterne foreligger, tilføjer Serdal Benli.

De samlede udgifter til køb af Ringbo-grunden og byggeri af en tresporet skole forventes, ifølge Benli, at blive cirka 630 millioner kroner.

Ifølge elevtal fra Børne- og Undervisningsministeriet gik der i skoleåret 2008/09 382 elever på Skovbrynet Skole. I 2021/22 var tallet 347, hvilket dog er en lille stigning i forhold til 2019/20.