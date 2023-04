Bagsværd Big Band spiller i Tivoli

Del via email

Der er bagsværdske toner på programmet, når Tivoli gentager tidligere års succes med Big Band dag i forlystelseshaven. Bagsværd Big Band er et af de bands, som fylder Tivoli med skøn musik

Big Band Dag vender tilbage til Tivoli lørdag d. 29. maj, hvor haven fyldes med big band-musik og dygtige unge musikere.

– Vi har to fantastiske sangere med i år, Lorenzo Casu og Marie Mathiasen, som blandt andet vil underholde med James Bond-numre. Fra musikerne kan du glæde dig til latin-rytmer og swing for alle pengene, fortæller Big Bandet selv på facebook.

Der er mulighed for at flytte fødderne i takt, men er man mere til at nyde musikken i liggestolene på Plænen, er man også mere end velkommen til det.

Uanset hvad er der lagt op til god stemning, gode billedmuligheder og non-stop musik fra klokken 11.45. Bagsværd Big Band spiller klokken 15.30

