AB henter hollandsk offensivspiller

AB Gladsaxe har skrevet en toårig kontrakt med den 23-årige offensivspiller Killian Van Mil, der indtil videre har scoret 8 og lagt op til 8 mål i 30 kampe i år, for Katwijk i den hollandske 2. division – som ligger under Æresdivisionen og Eerste Divisie.

Van Mil har primært spillet som venstre wing i denne sæson, men har også spillet højre wing og angriber. Han starter i AB 1. juli.

Han fortæller til Katwijks hjemmeside, at hans interesse for AB blandt andet blev vakt, fordi den tidligere Feyenoord-angriber Nicolai Jørgensen har spillet i klubben, samt at han altid har haft en ambition om at begive sig ud på et professionelt eventyr.

– Med sin tekniske kunnen, målnæse og evne til at skabe målchancer vil Killian være en stor tilføjelse til holdet. Vi er overbeviste om, at Killians ankomst vil styrke vores offensiv og bidrage til vores ambitioner for fremtiden. Vi ser frem til at se ham i aktion meget snart, skriver AB på sin hjemmeside.