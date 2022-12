En 22-årig, lokal mand mistede natten til lørdag herredømmet over sin bil og kørte ind i et træ. Det skete på Jægersborg Allé i Charlottenlund kl. 3.12. Da politiet ankommer til stedet skønner de, at manden er spirituspåvirket, og han bliver derfor sigtet for dette, oplyser Nordsjællands Politi. lmv