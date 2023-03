Del via email

Den klassiske musik bliver fornyet i Dyssegårdskirken i en række dogmekoncerter. Og til dogmekoncert nr. 2 tirsdag 7. marts kl. 20 improviserer Dyssegårdskirkens unge organist, Sebastian Thunbo Pedersen, over Jesu barndom på det store symfoniske orgel med fire manualer. Man har mulighed for at se med på storskærm, og efter koncerten serveres ’Danmarks bedste tærte’ fra Grannys House. Entré 75 kroner betales i døren.