Oplev L.A. Ring på Øregaard Museum

L.A. Ring var om nogen årstidernes maler, og hans realistiske og sjælfulde billeder blev skabt i pagt med naturen. Han anså naturen som både virkelighed og symbol.

Det kan du opleve på Øregaard Museums store sommerudstilling, ’L.A. Ring. Årstiderne’, der vises fra 15. juni til 22. oktober 2023. Udstillingen samler mere end 65 værker fra offentlige og private samlinger i Danmark og udlandet og tæller nogle af Rings absolutte hovedværker.

”Vi glæder os meget til at vise denne udstilling om L.A. Ring, der også er repræsenteret i Øregaard Museums egen samling. Ring er en af de helt store profiler i dansk kunst. Hans skildringer af årets gang forbinder en knivskarp sansning af motivet med et eksistentielt perspektiv, der også er dybt meningsfuldt i dag. Et godt eksempel er maleriet ’Pyrus japonica og æbletræ i blomst’ fra 1893, som vi har erhvervet for nylig takket være støtte fra Ny Carlsbergfondet og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Det er selvfølgelig også med på udstillingen sammen med flere hovedværker i nordisk kunsthistorie,” siger museumsdirektør Sidsel Maria Søndergaard.

L.A. Ring skildrede årstidernes konkrete kendetegn, som de kan ses i naturen, men anvendte dem også som sindbilleder på livets forskellige faser. Han forbandt foråret med barndom og ungdom, sommeren med livets lyse og afklarede midte, efteråret med en moden eftertænksomhed og vinteren med alderdommen.

For Ring handlede det også om de eksistentielle temaer som forelskelse, kærlighed og smerte, liv og død.

