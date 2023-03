Museum vil øge åbningstid: Søger flere frivillige

Gentofte Brandmuseum er klar til at holde åbent i weekenden.

“Vi har fortsat åbent hver onsdag fra klokken 10 til 14, men vi starter nu med at åbne den 1. søndag i hver måned første gang 2. april fra klokken 10 til 14,” skriver Gentofte Brandmuseum i en pressemeddelelse.

Det er antallet af frivillige, der gør, at museet ikke holder åbent flere weekender.

“Vi starter lidt forsigtigt ud. Vi har været så begunstigede, at vi har fået flere aktive frivillige; men som samtidig fortsat er erhvervsaktive. Det passer perfekt til at øge tilbuddet til borgerne med weekendåbent,“ siger Anders Holde formand for museets bestyrelsen og siger videre, at man godt kan bruge flere frivillige til de mange projekter, som museet har og gerne vil lave.

“Såfremt vi får endnu flere borgere til at melde sig som aktive til vores forskellige teams, vil vi yderligere øge åbningen i weekenderne. Skulle der blandt læserne være interesse i at komme med i et historisk, aktivt fællesskab, så mød bare op, når vi har åbent på den gamle brandstation i Hellerup,” fortæller Anders Holde og fortsætter:

“Eneste forudsætning er, at man skal være interesseret i vores lokale historie. Vi skal nok sørge for en grundig men uformel sidemands-oplæring.”

Du kan finde flere oplysninger på gentoftebrandmuseum.dk.

Jk