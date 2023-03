Mød kunstneren: Nu slipper hun kreativiteten løs på fuld tid

Del via email

I Galleri Haraldur er der 1. april fernisering på en ny udstilling. Denne gang gælder det Lisbeth Lunda, der igen udstiller malerier i galleriet. Hun udstillede senest i efteråret 2021, og denne gang har Lisbeth Lunda blandt andet medtaget værker fra sin nye serie ’Icon’, og desuden de guldikoner, som hun lavede sidste år i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Lisbeth Lunda er oprindeligt uddannet art director inden for reklamebranchen, hvor hun har drevet egen virksomhed og bygget bro mellem kommercielle mål, kreative koncepter, design og produktion, skriver Galleri Haraldur i en pressemeddelelse og fortsætter:

På udstillingen kan man blandt andet se de guldikoner, som Lisbeth Lunda har skabt i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Pressefoto

“Lisbeths blomstrende og finurlige fantasiverden har således altid eksisteret og fulgt hende som et parallelspor i livet. Men inden for de sidste år har forskellige livsomstændigheder både gjort det muligt og givet ekstra næring til at slippe den frie kreativitet løs, og Lisbeth er derfor sprunget ud som fuldtidskunstner og har givet lærrederne sin fulde opmærksomhed,” skriver galleriet.

Der er fernisering fra klokken 12 til 16 lørdag 1. april, hvor man kan møde Lisbeth Lunda. Der bliver budt på et glas vin Vi byder på et glas og lidt godt til ganen. Udstillingen fortsætter i galleriet frem til og med 28. april.

Jk