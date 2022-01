Mød holdet bag romantisk komedie

Del via email

En uge før danmarkspremieren på komedien ’Tag min hånd’ har du mulighed for at opleve filmen ved en særvisning i MovieHouse Hellerup. En særvisning den 20. januar klokken 20, hvor du samtidig kan møde de to hovedrolleindehavere, Mille Dinesen og Ulrich Thomsen, samt filmens instruktør Lars Kaalund, der fortæller om filmens tilblivelse.