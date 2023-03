Kor synger til støtte for ukrainske børn

Del via email

Krigens ofre er ofte børn og unge, og nu hjælper Det Danske Pige- og Juniorkor nogle af dem.

“Det er mere end et år siden, at Rusland invaderede Ukraine, og ofte er det børnene, der betaler den højeste pris, når krig driver børn, voksne og deres familier ud i fattigdom og social armod. Men midt i det hele findes der børnehjem, hvor de udsatte børn mødes af omsorgsfulde voksne, der hjælper, trøster og skaber håb,” skriver Det Danske Pige- og Juniorkor i en pressemeddelelse.

Tirsdag 21. marts klokken 17 i Gentofte Kirke giver Det Danske Pige- og Juniorkor samt den danske sopran Nina Bols Lundgren støttekoncert til fordel for netop sådan et sted – nemlig ’Private Organization Childrens Home Blagodat’.

Koncertprogrammet vil afspejle forårets tilbagevenden. Publikum kan for eksempel se frem til at høre Anne Linnets ”Forårsdag” og i to fællessange synges foråret ind sammen med de unge korsangere. Nina Bols Lundgren optræder også med Schuberts ’Ave Maria’.

Børnene på billedet bor på ’Private Organization Childrens Home Blagodat’, og det er disse børn, som får hjælp gennem støttekoncerten. Pressefoto

En billet koster 100 kroner og kan købes ved indgangen, og overskuddet fra koncerten går ubeskåret til Blagodat. Der er gratis entré for børn under 12 år samt herboende ukrainere.

Jk