Kæmpetelt, kunst, kultur og biograftur: Foreninger får donation af Lions

Igen i år valgte Lions Hellerup at markere klubbens fødselsdag med en række donationer. Tre foreninger i kommunen får del i den samlede pris på kr. 50.000, som blandt hidrører fra overskuddet i klubbens genbrugsbutik på Smakkegårdsvej. På klubbens seneste møde var prismodtagerne kommet for at få deres donationer.