Børnene i Bossomnoré, som er en lille by i Burkina Faso, et af Afrikas fattigste lande, er glade for at gå i skole, og det kan de gøre, takket være en Gentofte- baseret forening: Bossomnorés børn, som har til formål først og fremmest at hjælpe undervisningen i det hårdt plagede land.