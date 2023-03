Gentofte vil opsige aftale med Filmstriben: Alle borgere mister gratis adgang

8.150 Gentofte-borgere så sidste år 57.503 film på Filmstriben. Men adgangen til den populære filmtjeneste kan samtlige kommunens indbyggere snart vinke farvel til.

For nok er det gratis at låne film for borgerne, men de mange digitale udlån koster for Gentofte Kommune. Så meget, at det presser Gentofte Bibliotekernes økonomi, og det har fået kommunens forvaltning til at indstille, at man helt opsiger aftalen med Filmstriben.

Det har et enigt Kultur-, Unge- og Fritidsudvalg godkendt, og dermed er det som udgangspunkt en formalitet, at det også skal vedtages af Kommunalbestyrelsen, før aftalen ophører allerede med udgangen af april.

Formand for udvalget, Anne Hjorth (S), mener, at beslutningen er den rigtige, når man ser på alternativerne.

“Der er sket en kæmpe udvikling i udlån af digitale materialer, der gør, at bibliotekerne mangler penge. Vores andre muligheder er enten at skrue ned for indkøb af nye materialer eller afskedige folk, og det ønsker vi ikke. Det vil give dårligere betjening eller gå udover vores formidlingsaktiviteter,” siger hun.

Anne Hjorth (S) erkender, at Gentofte-borgerne nok vil blive ked af at miste adgang til Filmstriben, men det er den bedste løsning på bibliotekernes økonomiske udfordringer, mener hun. Arkivfoto

Samtidig peger hun på, at der er kommet så mange andre muligheder for at se film og tv, både via abonnementstjenester, men også på DR TV.

Alligevel må man konstatere, at beslutningen nok vil skuffe de over 8.000 borgere, der har brugt den gratis tjeneste sidste år.

“Jeg kan godt forestille mig, at der er nogle, der synes, det er ærgerligt, og som ikke er enige i vores beslutning,” siger Anne Hjorth, der dog ikke umiddelbart kan se nogle argumenter, der kan få hende til at skifte mening, som det skete for kommunalpolitikerne i Københavns Borgerrepræsentation, der traf samme beslutning, men endte med at annullere den.

Det er den bedste måde at finde pengene, mener udvalgsformanden.

I 2023 er der på biblioteksområdet et budget på 1,8 mio. kr. til digitale materialer, men et forventet forbrug på 2,8 mio. kr. Opsigelsen af Filmstriben forventes at spare kommunen for netop én million kroner.

Filmstriben benytter sig af et pointsystem, hvor hver kommune giver borgerne et bestemt antal point, de kan låne for på en måned. I København er tallet 10, mens det i Gentofte er 40. Det ville dog kun give en besparelse på 200.000-300.000 at skære i pointtallet, forklarer forvaltningen i sin indstilling.