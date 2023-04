Fransk vokalist gæster Byens Hus

Det sker engang imellem, at en ny stemme dukker op, som betager en hel verden. En stemme, hvis kvaliteter er så unikke og så betagende, at alle må give efter og svøbe sig i vellyd.

Det var, hvad der skete, da den unge franske sangerinde Camille Bertault for nogle år siden lagde nogle hjemmeoptagelser op på YouTube. Her synger hun unisont med ikoniske instrumentale soli, spillet af mestre som John Coltrane, Hermeto Pascoal, Cory Henry m.fl.

“Camille Bertaults krystalklare stemme, perfekte fraseringsevne og indtagende charme på de hjemmeoptagelser gjorde hende på ingen tid til YouTube-darling,” hedder det i en pressemeddelelse fra Gentofte Jazzklub, der kan præsentere en koncert med Camille Bertault i Byens Hus onsdag 12. april kl. 19.30. Hun optræder med Julien Alour på trompet og Fady Farah på orgel og piano.

“Camille Bertaults stemme er bedårende smuk, hendes timing er unik, og hun evner at scatte sig igennem såvel jazzstandards som komplicerede klassiske værker og egne smukke kompositioner med en perfekt intonation og charmerende lethed. Camille Bertault er en unik performer og en must see for alle, der sætter pris på et virtuost, charmerende og originalt musikalsk udtryk,” skriver Gentofte Jazzklub.

Billetter kan bestilles på www.gentoftejazzklub.com eller købes i døren ved koncerten. Billetprisen er 100 kroner for medlemmer af Gentofte Jazzklub, unge under 26 år betaler 50 kroner, mens andre gæster betaler 200 kroner.

Koncerten er støttet af Gentofte Kommunes Kulturpulje og Statens Kunstfond.

jbl