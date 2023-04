Foredrag: Bliv klogere på danskerne i de allieredes luftvåben

Garderhøjfortets rå mure danner endnu en gang rammen om et foredrag. Denne gang er det forfatter Mikkel Plannthin, der med udgangspunkt i sin bog ’For Danmarks frihed – danskere i de allierede luftvåben under 2. Verdenskrig’ fortæller om de frivilliges indsats i forbindelse hermed. Det gør han 18. april fra klokken 18.30 til 20.30.

“Mikkel Plannthin har i mere end 15 år kortlagt danskernes indsats i de allierede luftvåben under Anden Verdenskrig. Hans bog giver en samlet historisk skildring af de frivilliges bidrag til kampen for Danmarks frihed og fortæller om danske piloter og besætningsmedlemmers indsats,” skriver Garderhøjfortet i en pressemeddelelse. og fortsætter:

“Den danske hær og marine måtte overgive sig stort set uden kamp 9. april 1940. På få timer og uden stor modstand overgav regeringen sig til de invaderende kræfter. De valgte at samarbejde med tyskerne for at sikre sig en så stor grad af selvbestemmelse som muligt. Ét dansk fly blev skudt ned, og to danske officerer blev dræbt. Det var alt, men det var imidlertid ikke alle, der accepterede det officielle Danmarks overgivelse.”

Over hele verden

Over hele verden meldte cirka 1.000 danskere sig på rekrutteringskontorer. Danske mænd og kvinder, som enten var flygtet ud af landet, ufrivilligt sendt i eksil eller var emigreret, sluttede sig nu til de allierede for at kæmpe for et frit Danmark.

Foredraget er en del af foredragsrækken “Krig og Fred” som laves i samarbejde med Jægersborg Bibliotek. Billetter kan købes på www.place2book.com. Du kan også finde flere oplysninger på www.garderhojfort.dk.

Jk