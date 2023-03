Fodboldklasse åbner for tilmelding til ny 7. klasse

I 10 år har Gentofte Kommune tilbudt et særligt udskolingsforløb, hvor læringen bygger på elevernes fælles fritidsinteresse: fodbold.

Klassen træner fodbold i skoletiden og spiller kampe som et hold. Pensum er det samme som i alle andre udskolingsklasser, men undervisningen inddrager fodbold, når det giver mening.

”Vi dyrker ikke elitefodbold, men bruger fodbold som et middel til at skabe motivation og trivsel. Den eneste forudsætning for at søge optagelse er glæden ved at spille bold,” siger Christina Wex (K), der er medlem af kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune og projektleder for forløbet Akademiet Fodbold Fulton i Gentofte.

Informationsmøde

Forløbet er allerede implementeret på Bakkegårdsskolen og Maglegårdsskolen. Der er derfor tilbud i både 7., 8. og 9. klasse efter sommerferien.

”Den nye 7. klasse samler elever fra mange skoler, og alle er velkomne til at komme til informationsaften for at høre, om forløbet kunne være et godt match til den enkelte,” skriver Fonden Akademiet Fodbold Fulton.

Informationsaftenen på Bakkegårdsskolen finder sted onsdag den 15. marts kl. 17. tilmelding er ikke nødvendig. Nuværende lærere og tidligere elever vil fortælle mere om hverdagen, ligesom der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

For yderligere information kontakt venligst skoleleder Rikke Michan på telefon 3998 5100 eller projektleder Christina Wex på telefon 4031 2405. Man kan læse mere på www.fodboldfulton.info.

naja