Finalemodstander i Rom jagter revanche mod Holger Rune

Holger Rune får anderledes hård modstand mod Daniil Medvedev, end da danskeren slog russeren i ATP-turneringen Monte-Carlo Masters i midten af april.

I søndagens finale i ATP-turneringen i Rom skal Rune igen møde Medvedev, der føler sig bedre spillende på grus, end da de senest mødte hinanden.

– Jeg føler mig meget bedre tilpas, end jeg gjorde i Monte-Carlo. Jeg har spillet mange flere kampe og fået meget mere træning. Jeg vil forsøge at spille op til mit bedste, siger Medvedev til turneringens hjemmeside.

Rune er lige nu nummer syv i verden, mens Medvedev er treer på ranglisten. I kvartfinalen i Monte Carlo vandt Rune med de overbevisende cifre 6-3, 6-4.

Efter kampen var Medvedev imponeret over Runes grusspil, og han gentager sin ros af danskeren.

– Jeg sagde til ham efter mit nederlag i Monte Carlo, at han er en af topspillerne på grus. Jeg mener, at det er det underlag, der passer ham bedst, siger Medvedev.

Rune nåede i Monte Carlo hele vejen til finalen af Masters 1000-turneringen, men her blev det til nederlag til russeren Andrey Rublev.

I Rom er der også tale om en Masters 1000-finale, og Rune kan kigge trygt på sine seneste resultater mod spillere fra top-5 i verden. Her har han vundet syv kampe og kun tabt en enkelt.

Det inkluderer Runes sejre i denne uge i Rom over verdensetteren Novak Djokovic i kvartfinalen og Casper Ruud, verdens nummer fire, i lørdagens semifinale.

– Jeg spiller noget af mit bedste tennis, når jeg spiller mod de bedste i verden. Det er et godt tidspunkt at spille mit bedste tennis, for det har man brug for mod dem. Nu har jeg formået at gøre det mange gange.

– Det er naturligvis nogle af de hårdeste udfordringer at møde spillere fra top-5, fordi de er de bedste i verden. Men jeg spiller godt, når jeg møder dem, siger Rune.

/ritzau/