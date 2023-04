Et kendt ansigt i byen går på pension

Del via email

Med udgangen af april måned takker et kendt ansigt af for mange års tro tjeneste med sit virke som skraldemand i kommunen. I over 30 år har Jan Nielsen tjent borgerne i Gentofte kommune.

Han har gennem tiden været ansat hos flere renovatører, men slutter af i tjenesten hos City Container. Jan er også fører på en af kommunens populære elbiler, som til dagligt kan opleves i bybilledet.

Jan Nielsen kører sin sidste runde på ruten i uge 17, så giv ham et vink eller en lille hilsen med på vejen, lyder det fra City Container.

Jk