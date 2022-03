Del via email

Det var en overmåde glad formand for Gentofte Løbeklub, der tirsdag i sidste uge kunne modtage en check på 80.000 kr. fra Spar Nord Fonden. Pengene skal primært øremærkes til at afholde to flotte løb i Gentofte Kommune i 2022, nemlig Strandvejsløbet samt Gentofteløbet.