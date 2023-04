DM-finalepladsen glippede

Del via email

Efter en dramatisk og spændende tredje DM-semifinale i Aarhus var der lagt op til en gyser skærtorsdag i volleyarenaen i Kildeskovshallen. Med en Gentofte-sejr skulle semifinalespillet ud i en femte og afgørende omgang.

Det blev dog ikke rigtigt spændende i nogen af de fire sæt. Gentofte var ovenpå i første sæt. Med et blokadespil lukkede især Gentoftes centerspillere af for ASV’s angrebskanoner. Sina Maschek førte an med fem blokadevindere, men Silvia Massa var også på toppen med 3 styk.

I det hele taget var Gentofte dominerende på centerpladserne og i blokadespillet. Gentofte havde 13 pointsgivende blokader mod ASV’s 7. Gentofte vandt første sæt 25-18.

ASV fik imidlertid godt fat fra og med andet sæt samtidig med, at hjemmeholdet gik lidt i stå angrebsmæssigt. Aarhusianerne vandt sættet 25-16.

Det blev 25-21 og 25-15 i de to sidste sæt. DM-finaleplads til ASV og DM-bronze-kampe forude for Gentofte-holdet, hvor der spilles bedst af tre kampe mod Brøndby VK.

Den første DM bronzekamp spilles hjemme i volleyarenaen torsdag den 13. april kl. 18.30.

