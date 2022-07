Bedre muligheder for at træffe egne valg, flere muligheder for at lære og øve sig uden hele tiden at blive bedømt og større indsigt i at gode liv kan nås på mange måder. Sådan lyder opskriften fra opgaveudvalg, der ønsker et opgør med tidens præstations- og perfekthedskultur, der sætter unges trivsel under pres.